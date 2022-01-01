Bedrijvengids
Fidelity Investments
Fidelity Investments Salarissen

Fidelity Investments's salaris varieert van $7,960 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in India aan de onderkant tot $446,667 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Fidelity Investments. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Software Engineer
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobile Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Crypto Engineer

Systems Engineer

Data Scientist
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Product Manager
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Software Engineering Manager
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Business Analist
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informatietechnoloog (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Solution Architect
L6 $166K
L7 $233K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Financieel Analist
L3 $69.6K
L6 $138K
Customer Service
Median $60K
Product Designer
L4 $105K
L5 $140K

UX Designer

Data Analist
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Management Consultant
Median $160K
Project Manager
Median $163K
Data Science Manager
Median $250K
Marketing
Median $155K
Programma Manager
Median $192K
Cybersecurity Analist
Median $138K
Sales
Median $96K
UX Researcher
Median $240K
Actuaris
Median $135K
Technisch Programma Manager
Median $98K
Venture Capitalist
Median $185K

Principal

Accountant
$102K

Technical Accountant

Administratief Assistent
$60.2K
Business Operations
$69.2K
Elektrisch Ingenieur
$398K
Human Resources
$8K
Product Design Manager
$234K
Recruiter
$70.4K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Fidelity Investments zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Fidelity Investments is Software Engineer at the L9|VP Software Engineering level met een jaarlijkse totale beloning van $446,667. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fidelity Investments is $157,072.

Andere Bronnen