Bedrijvengids
Airtel India
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Airtel India Salarissen

Airtel India's salaris varieert van $3,631 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operaties aan de onderkant tot $113,207 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Airtel India. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer

Product Manager
Median $42K
Software Engineering Manager
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Data Scientist
Median $36.8K
Business Analist
Median $21.3K
Business Development
$45.5K
Data Analist
$35.2K
Financieel Analist
$7.5K
Human Resources
$16.4K
Informatietechnoloog (IT)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Marketing Operaties
$3.6K
Product Designer
Median $29K
Product Design Manager
$67.8K
Project Manager
$34.2K
Sales
$14.7K
Cybersecurity Analist
$12K
Solution Architect
$49.4K

Data Architect

Total Rewards
$25.9K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Airtel India is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $113,207. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Airtel India is $31,578.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Airtel India

Gerelateerde Bedrijven

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen