MTS
MTS Salarissen

Het salarisbereik van MTS varieert van $13,866 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $83,421 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MTS. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Software Engineer
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS-ingenieur

Frontend software-ingenieur

Machine Learning-ingenieur

Backend software-ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-ingenieur

Data-ingenieur

DevOps-ingenieur

Data Wetenschapper
Median $35K
Business Analist
Median $30.6K

Data Analist
Median $14.7K
Product Designer
Median $30.4K
Productmanager
Median $48.4K
Software Engineering Manager
Median $66.7K
Projectmanager
Median $13.9K
Data Science Manager
Median $83.4K
Administratief Medewerker
$81.1K
Financieel Analist
$18.7K
Personeelszaken
$16.6K
Informatietechnoloog (IT)
$57.3K
Management Consultant
$47.6K
Marketing
$27.3K
Product Design Manager
$68.3K
Solution Architect
$61.9K
Technisch Programma Manager
$44.5K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij MTS is Data Science Manager met een jaarlijkse totale vergoeding van $83,421. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij MTS is $44,476.

