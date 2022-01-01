BT Salarissen

Het salarisbereik van BT varieert van $7,650 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $256,275 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BT . Laatst bijgewerkt: 8/20/2025