BT Salarissen

Het salarisbereik van BT varieert van $7,650 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $256,275 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BT. Laatst bijgewerkt: 8/20/2025

$160K

Software Engineer
Median $20.3K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Informatietechnoloog (IT)
Median $43.6K
Stafchef
$88.3K

Klantenservice
$29.2K
Data Analist
$7.7K
Data Science Manager
$47.8K
Data Wetenschapper
$17.5K
Financieel Analist
$88.3K
Hardware Ingenieur
$119K
Personeelszaken
$48.4K
Juridisch
$184K
Marketing
$107K
Product Designer
$42.7K
Productmanager
$73.2K
Programmamanager
$113K
Projectmanager
$9.4K
Verkoop
$256K
Cyberbeveiligingsanalist
$80.1K
Software Engineering Manager
$61K
Solution Architect
$52.3K

Data-architect

Technisch Programma Manager
$74.2K
Technisch Schrijver
$10.9K
UX Onderzoeker
$81.5K
