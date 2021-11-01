Direktori Syarikat
Zwift Gaji

Gaji Zwift berkisar dari $75,154 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $264,500 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zwift. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Pengurus Produk
Median $265K
Jurutera Perisian
Median $138K
Saintis Data
Median $215K

Sumber Manusia
$186K
Pemasaran
$75.2K
Pengurus Program
$156K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$188K
Pengurus Program Teknikal
$150K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Zwift

