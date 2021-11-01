Zwift Gaji

Gaji Zwift berkisar dari $75,154 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $264,500 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zwift . Dikemas kini terakhir: 9/7/2025