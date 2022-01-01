Direktori Syarikat
Zocdoc
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Zocdoc Gaji

Gaji Zocdoc berkisar dari $70,350 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat rendah hingga $225,750 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Zocdoc. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pemasaran
Median $200K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Saintis Data
Median $168K
Kejayaan Pelanggan
$70.4K
Pereka Produk
$201K
Pengurus Produk
$173K
Pengurus Projek
$136K
Perekrut
$142K
Jualan
$109K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Zocdoc, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Zocdoc ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $225,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Zocdoc ialah $168,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Zocdoc

Syarikat Berkaitan

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Meetup
  • Fivestars
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain