Magic Leap Gaji

Gaji Magic Leap berkisar dari $90,554 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perkakasan di peringkat rendah hingga $324,719 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Magic Leap. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Realiti Maya

Jurutera Mekanikal
Median $113K
Pemasaran
Median $151K

Penganalisis Perniagaan
$167K
Saintis Data
Median $150K
Jurutera Elektrik
$204K
Jurutera Perkakasan
$90.6K
Sumber Manusia
$199K
Undang-undang
$189K
Jurutera Optik
$155K
Pereka Produk
$92.3K
Pengurus Produk
$216K
Pengurus Program
$174K
Perekrut
$176K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$322K
Pengurus Program Teknikal
$259K
Penyelidik UX
$119K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Magic Leap, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Magic Leap ialah Jurutera Perisian at the Principal Software Engineer level dengan jumlah pampasan tahunan $324,719. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Magic Leap ialah $169,699.

