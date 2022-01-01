Direktori Syarikat
Treasure Data
Treasure Data Gaji

Gaji Treasure Data berkisar dari $75,750 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $225,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Treasure Data. Dikemas kini terakhir: 10/27/2025

Jurutera Perisian
Median $195K
Pengurus Produk
Median $225K
Penganalisis Data
$81.6K

Saintis Data
$111K
Pemasaran
$222K
Pereka Produk
$145K
Jualan
$205K
Jurutera Jualan
$102K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$208K
Arkitek Penyelesaian
$121K
Technical Account Manager
$173K
Pengurus Program Teknikal
$75.7K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Treasure Data ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $225,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Treasure Data ialah $159,293.

