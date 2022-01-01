Direktori Syarikat
Docker Gaji

Gaji Docker berkisar dari $104,475 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $499,988 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Docker. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $262K
Jurutera Jualan
Median $280K
Operasi Perniagaan
$114K

Khidmat Pelanggan
$104K
Pemasaran
$176K
Pereka Produk
$500K
Pengurus Produk
$162K
Jualan
$185K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$250K
Arkitek Penyelesaian
$202K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

በDocker ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Pereka Produk at the Common Range Average level ነው የ$499,988 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በDocker የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $193,633 ነው።

