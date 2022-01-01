Docker Gaji

Gaji Docker berkisar dari $104,475 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $499,988 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Docker . Dikemas kini terakhir: 9/12/2025