Chainalysis Gaji

Julat gaji Chainalysis adalah dari $143,068 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $310,896 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Chainalysis. Terakhir dikemas kini: 8/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $160K
Pengurus Produk
Median $211K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $290K

Pembantu Pentadbiran
$286K
Saintis Data
$162K
Sumber Manusia
$279K
Pemasaran
$178K
Pereka Produk
$143K
Pengambilan Pekerja
$162K
Jualan
$311K
Arkitek Penyelesaian
$199K

Arkitek Data

Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di Chainalysis, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

