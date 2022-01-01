Direktori Syarikat
Proofpoint Gaji

Gaji Proofpoint berkisar dari $72,436 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $543,150 untuk Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Proofpoint. Dikemas kini terakhir: 9/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Akauntan
Median $134K
Pengurus Sains Data
Median $420K

Pengurus Produk
Median $225K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $394K
Jualan
Median $142K
Penganalisis Perniagaan
$79.6K
Saintis Data
$72.4K
Penganalisis Kewangan
$112K
Sumber Manusia
$169K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$265K
Pemasaran
$543K
Pereka Produk
$134K
Perekrut
$154K
Penganalisis Keselamatan Siber
$127K
Pengurus Program Teknikal
$186K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Proofpoint, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Proofpoint ialah Pemasaran at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $543,150. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Proofpoint ialah $169,150.

