Automox Gaji

Julat gaji Automox adalah dari $119,400 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Program di hujung bawah hingga $165,825 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Automox. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $165K
Sumber Manusia
$129K
Pengurus Produk
$166K

Pengurus Program
$119K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Automox ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $165,825. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Automox ialah $147,175.

