Direktori Syarikat
Stats Perform
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Stats Perform Gaji

Gaji Stats Perform berkisar dari $34,667 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $135,675 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Stats Perform. Dikemas kini terakhir: 9/9/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $54.6K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$34.7K
Pengurus Produk
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Stats Perform薪资最高的职位是Pengurus Produk at the Common Range Average level，年度总薪酬为$135,675。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Stats Perform的年度总薪酬中位数为$54,571。

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Stats Perform

Syarikat Berkaitan

  • Stripe
  • SoFi
  • Google
  • PayPal
  • Flipkart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain