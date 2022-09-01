Stats Perform Gaji

Gaji Stats Perform berkisar dari $34,667 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $135,675 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Stats Perform . Dikemas kini terakhir: 9/9/2025