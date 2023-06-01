Direktori Syarikat
Shortcut Gaji

Gaji Shortcut berkisar dari $83,018 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $231,150 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shortcut. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Pereka Produk
$83K
Jurutera Perisian
$231K
Arkitek Penyelesaian
$85.4K

Soalan Lazim

Die bestbezahlte Position bei Shortcut ist Jurutera Perisian at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $231,150. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shortcut beträgt $85,425.

Sumber Lain