Shopify Gaji

Gaji Shopify berkisar dari $40,655 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $367,054 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shopify. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
L4 $75.4K
L5 $107K
L6 $166K
L7 $244K
L8 $312K

Jurutera Perisian Mudah Alih

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Saintis Data
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Pengurus Produk
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Pereka Produk
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Pereka UX

Pemasaran
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
L7 $264K
L8 $367K
Khidmat Pelanggan
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Pengurus Sains Data
L7 $221K
L8 $279K
Penganalisis Kewangan
L5 $90.4K
L6 $121K
Penganalisis Perniagaan
Median $97.9K
Jurutera Jualan
Median $151K
Operasi Perniagaan
Median $350K
Operasi Pemasaran
Median $102K
Pengurus Program
Median $111K
Perekrut
Median $130K
Arkitek Penyelesaian
Median $105K

Data Architect

Cloud Security Architect

Pengurus Operasi Perniagaan
Median $106K
Sumber Manusia
Median $90K
Jualan
Median $87.4K
Pengurus Program Teknikal
Median $115K
Penulis Teknikal
Median $66.7K
Pembangunan Perniagaan
Median $326K
Pengurus Reka Bentuk Produk
Median $315K
Cybersecurity Analyst
Median $109K
Akauntan
$89.6K
Pembantu Pentadbiran
$41K
Ketua Kakitangan
$109K
Penulis Salinan
$52.6K
Penganalisis Data
$164K
Pereka Grafik
$149K
Information Technologist (IT)
$104K
Undang-undang
Median $164K
Perunding Pengurusan
$241K
Pengurus Projek
$128K
Penyelidik UX
Median $100K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Shopify, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (8.25% suku tahunan)

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Shopify, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Shopify, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (8.25% suku tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (8.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Shopify ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the L8 level dengan jumlah pampasan tahunan $367,054. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Shopify ialah $115,333.

Sumber Lain