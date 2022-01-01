Shopify Gaji

Gaji Shopify berkisar dari $40,655 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $367,054 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Shopify. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Shopify, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (8.25% suku tahunan)
100%
THN 1
Di Shopify, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (100.00% tahunan)
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Shopify, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (8.25% suku tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (8.25% suku tahunan)
