Direktori Syarikat
Guidewire Software
Guidewire Software Gaji

Gaji Guidewire Software berkisar dari $16,768 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $371,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Guidewire Software. Dikemas kini terakhir: 10/19/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $256K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arkitek Penyelesaian
Median $230K

Data Architect

Perekrut
Median $122K
Jualan
Median $313K
Pengurus Program Teknikal
Median $204K
Akauntan
$263K
Penganalisis Data
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Pemasaran
$231K
Operasi Insan
$277K
Pereka Produk
$193K
Pengurus Produk
$137K
Pengurus Program
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

24%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Guidewire Software, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 24% diperoleh dalam 4th-THN (6.00% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Guidewire Software ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $371,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Guidewire Software ialah $218,891.

Pekerjaan Pilihan

