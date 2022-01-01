Direktori Syarikat
Synopsys
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Synopsys Gaji

Gaji Synopsys berkisar dari $21,220 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Teknikal di peringkat rendah hingga $413,667 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Synopsys. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perkakasan
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Jurutera ASIC

Jurutera SoC

Jurutera FPGA

Jurutera Perisian
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Saintis Penyelidikan

Pengurus Produk
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $121K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
69 $317K
100 $414K
Arkitek Penyelesaian
Median $310K

Arkitek Data

Arkitek Keselamatan Awan

Pengurus Program Teknikal
Median $45.5K
Jurutera Elektrik
Median $326K
Pereka Produk
Median $145K
Pengurus Reka Bentuk Produk
Median $330K
Saintis Data
Median $154K
Jualan
Median $331K
Pengurus Program
Median $357K
Penganalisis Perniagaan
$140K
Khidmat Pelanggan
$87.1K
Kejayaan Pelanggan
$90.5K
Penganalisis Data
$45.2K
Pengurus Sains Data
$159K
Penganalisis Kewangan
$151K
Sumber Manusia
$270K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$34.6K
Perunding Pengurusan
$257K
Pemasaran
$175K
Jurutera Mekanikal
$39.9K
Pengurus Projek
$146K
Jurutera Jualan
$120K
Penulis Teknikal
$21.2K
Penyelidik UX
$193K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Synopsys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Synopsys ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the 100 level dengan jumlah pampasan tahunan $413,667. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Synopsys ialah $166,156.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Synopsys

Syarikat Berkaitan

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain