Synopsys Gaji

Gaji Synopsys berkisar dari $21,220 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Teknikal di peringkat rendah hingga $413,667 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Synopsys . Dikemas kini terakhir: 9/16/2025