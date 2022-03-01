Direktori Syarikat
Ryanair
Ryanair Gaji

Julat gaji Ryanair adalah dari $23,880 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $140,295 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ryanair. Terakhir dikemas kini: 8/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $56.4K
Pengambilan Pekerja
Median $41K
Penganalisis Perniagaan
$34.7K

Saintis Data
$34K
Pereka Produk
$23.9K
Pengurus Produk
$140K
Operasi Hasil
$76.3K
Arkitek Penyelesaian
$107K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ryanair ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $140,295. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Ryanair ialah $48,739.

