Cerner
Cerner Gaji

Gaji Cerner berkisar dari $2,387 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $195,640 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Cerner. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Backend

Perunding Pengurusan
Median $58.3K
Arkitek Penyelesaian
Median $91.4K

Operasi Perniagaan
$53.3K
Penganalisis Perniagaan
$49.8K
Perkhidmatan Pelanggan
$51.7K
Penganalisis Data
$68.7K
Pengurus Sains Data
$58.1K
Saintis Data
$63.7K
Sumber Manusia
$14.1K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$124K
Pereka Produk
Median $100K
Pengurus Produk
$2.4K
Pengurus Program
Median $95.8K
Jualan
$196K
Jurutera Jualan
$87.6K
Penganalisis Keselamatan Siber
$140K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$19.3K
Pengurus Program Teknikal
Median $97.6K
Penulis Teknikal
$88.6K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cerner ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $195,640. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cerner ialah $61,012.

