Airtel India Gaji

Gaji Airtel India berkisar dari $3,631 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Pemasaran di peringkat rendah hingga $113,207 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Airtel India. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Pengurus Produk
Median $42K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $113K

Saintis Data
Median $36.8K
Penganalisis Perniagaan
Median $21.3K
Pembangunan Perniagaan
$45.5K
Penganalisis Data
$35.2K
Penganalisis Kewangan
$7.5K
Sumber Manusia
$16.4K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$4.4K
Pemasaran
$56.1K
Operasi Pemasaran
$3.6K
Pereka Produk
Median $29K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$67.8K
Pengurus Projek
$34.2K
Jualan
$14.7K
Penganalisis Keselamatan Siber
$12K
Arkitek Penyelesaian
$49.4K

Arkitek Data

Jumlah Ganjaran
$25.9K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Airtel India ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $113,207. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Airtel India ialah $31,578.

