Pampasan Pereka UX in United States di Roblox berkisar dari $189K seyear untuk IC1 hingga $470K seyear untuk IC6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $350K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Roblox. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
45%
THN 1
35%
THN 2
20%
THN 3
Di Roblox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
45% diperoleh dalam 1st-THN (11.25% suku tahunan)
35% diperoleh dalam 2nd-THN (8.75% suku tahunan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (5.00% suku tahunan)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Roblox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (8.25% suku tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (8.25% suku tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (8.25% suku tahunan)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Roblox, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.