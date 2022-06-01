Direktori Syarikat
RELEX Solutions Gaji

Gaji RELEX Solutions berkisar dari $54,378 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $195,840 untuk Jurutera Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas RELEX Solutions. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $72.6K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera DevOps

Pengurus Operasi Perniagaan
$142K
Khidmat Pelanggan
$134K

Penganalisis Data
$54.4K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$83.8K
Pengurus Produk
$99.4K
Pengurus Projek
$120K
Jualan
$158K
Jurutera Jualan
$196K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$83.3K
Arkitek Penyelesaian
$116K
Pengurus Program Teknikal
$69.9K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di RELEX Solutions ialah Jurutera Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $195,840. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di RELEX Solutions ialah $107,890.

Sumber Lain