Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Finland di RELEX Solutions berjumlah €86.4K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan RELEX Solutions. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Pakej Median
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Jumlah setahun
€86.4K
Tahap
Lead
Asas
€86.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
18 Tahun
Apakah tahap kerjaya di RELEX Solutions?
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di RELEX Solutions in Finland berada pada jumlah pampasan tahunan €86,439. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di RELEX Solutions untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Finland ialah €72,963.

