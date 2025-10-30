Direktori Syarikat
RELEX Solutions
RELEX Solutions Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Finland di RELEX Solutions berjumlah €63.3K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan RELEX Solutions. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Pakej Median
Jumlah setahun
€63.3K
Tahap
L3
Asas
€63.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di RELEX Solutions?
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di RELEX Solutions in Finland berada pada jumlah pampasan tahunan €86,575. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di RELEX Solutions untuk peranan Jurutera Perisian in Finland ialah €63,294.

Sumber Lain