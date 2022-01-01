Direktori Syarikat
Pluralsight
Pluralsight Gaji

Gaji Pluralsight berkisar dari $62,559 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat rendah hingga $425,850 untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Pluralsight. Dikemas kini terakhir: 11/28/2025

Jurutera Perisian
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Saintis Data
Median $157K

Penganalisis Perniagaan
Median $86K
Kejayaan Pelanggan
$426K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$80K
Operasi Pemasaran
$102K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$241K
Pengurus Projek
$87.1K
Jualan
Median $125K
Jurutera Jualan
$136K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$62.6K
Arkitek Penyelesaian
$136K
Pengurus Program Teknikal
$116K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pluralsight, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Pluralsight ialah Kejayaan Pelanggan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $425,850. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Pluralsight ialah $135,675.

Sumber Lain

