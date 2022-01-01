Direktori Syarikat
VTS
VTS Gaji

Gaji VTS berkisar dari $88,200 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $850,944 untuk Perekrut di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VTS. Dikemas kini terakhir: 11/13/2025

Jurutera Perisian
Median $115K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $155K
Pereka Produk
Median $92K

Pengurus Produk
Median $116K
Penganalisis Perniagaan
$88.2K
Perkhidmatan Pelanggan
$118K
Kejayaan Pelanggan
$179K
Saintis Data
$161K
Jurutera Perkakasan
$107K
Pengurus Projek
$114K
Perekrut
$851K
Jualan
$189K
Jurutera Jualan
$161K
Penganalisis Keselamatan Siber
$116K
Tiada jawatan anda?

Tiada jawatan anda?


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VTS, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di VTS ialah Perekrut at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $850,944. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VTS ialah $116,920.

