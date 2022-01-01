VTS Gaji

Gaji VTS berkisar dari $88,200 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $850,944 untuk Perekrut di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VTS . Dikemas kini terakhir: 11/13/2025