Kaseya Gaji

Gaji Kaseya berkisar dari $40,778 dalam jumlah pampasan setahun untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat rendah hingga $105,440 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Kaseya. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jualan
Median $80K

Pengurus Akaun

Pengurus Produk
Median $105K

Khidmat Pelanggan
$42.2K
Sumber Manusia
$88.2K
Perunding Pengurusan
$96.6K
Pereka Produk
$95.5K
Pengurus Projek
$71.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$78.3K
Arkitek Penyelesaian
$40.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Kaseya ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $105,440. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kaseya ialah $78,290.

