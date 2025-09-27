Pampasan Jualan in United States di Kaseya berjumlah $136K seyear untuk Senior Sales. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $80K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kaseya. Kemaskini terakhir: 9/27/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
