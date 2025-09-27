Pampasan Jurutera Perisian in Poland di Kaseya berkisar dari PLN 255K seyear untuk Software Engineer 2 hingga PLN 291K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Poland berjumlah PLN 265K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kaseya. Kemaskini terakhir: 9/27/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
