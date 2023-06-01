Direktori Syarikat
Jane Technologies
Jane Technologies Gaji

Gaji Jane Technologies berkisar dari $160,800 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $266,325 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Jane Technologies. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Saintis Data
$161K
Pengurus Produk
$266K
Jurutera Perisian
$209K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$174K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

