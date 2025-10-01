Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Tokyo Area

Indeed Jurutera Perisian Gaji di Greater Tokyo Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Tokyo Area di Indeed berkisar dari ¥12.34M seyear untuk L1 hingga ¥37.51M seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in Greater Tokyo Area berjumlah ¥25.35M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Indeed. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L0
(Tahap Permulaan)
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L1
Software Engineer I
¥12.34M
¥10.78M
¥1.37M
¥190K
L2
Software Engineer II
¥19.49M
¥12.86M
¥5.28M
¥1.35M
L2-II
Senior Software Engineer
¥30.5M
¥16.74M
¥11.3M
¥2.46M
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Indeed, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Indeed, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (8.32% suku tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (8.35% suku tahunan)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Soalan Lazim

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Jurutera Perisian na Indeed in Greater Tokyo Area é uma remuneração total anual de ¥41,017,747. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Indeed para a função de Jurutera Perisian in Greater Tokyo Area é ¥23,976,276.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Indeed

Sumber Lain