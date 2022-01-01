Direktori Syarikat
Glassdoor
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Glassdoor Gaji

Gaji Glassdoor berkisar dari $11,551 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $342,705 untuk Operasi Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Glassdoor. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $192K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Saintis Data
Median $190K
Pereka Produk
Median $153K
Penyelidik UX
Median $254K
Pengurus Operasi Perniagaan
$205K
Kejayaan Pelanggan
$122K
Penganalisis Data
$129K
Pengurus Sains Data
$250K
Operasi Pemasaran
$343K
Pengurus Program
$279K
Pengurus Projek
$110K
Jualan
$11.6K
Pengurus Program Teknikal
$139K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Най-високо платената позиция в Glassdoor е Operasi Pemasaran at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $342,705. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Glassdoor е $192,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Glassdoor

Syarikat Berkaitan

  • Udacity
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Indeed
  • Collective Health
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain