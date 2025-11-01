Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in United States di Grainger berkisar dari $264K seyear untuk Senior Software Engineering Manager hingga $340K seyear untuk Director. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $230K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grainger. Kemaskini terakhir: 11/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***