Texas Instruments Gaji

Gaji Texas Instruments berkisar dari $2,448 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kapitalis Teroka di peringkat rendah hingga $295,470 untuk Undang-undang di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Texas Instruments. Dikemas kini terakhir: 12/1/2025

Jurutera Perkakasan
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Jurutera Analog

Jurutera ASIC

Jurutera SoC

Jurutera Perkakasan Terbenam

Jurutera Perisian
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Sistem Terbenam

Jurutera Elektrik
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Jurutera Mekanikal
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Jurutera Pembuatan

Jurutera Reka Bentuk

Jurutera Ujian

Jurutera Penyelenggaraan

Pemasaran
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Jurutera Kimia
Median $113K

Jurutera Proses

Jurutera Kemudahan

Jualan
26 $196K
28 $249K

Wakil Jualan Lapangan

Pengurus Projek
Median $185K
Jurutera Jualan
24 $156K
26 $191K
Pereka Produk
Median $125K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $97.4K
Pengurus Program
Median $252K
Penganalisis Perniagaan
Median $105K
Pembangunan Perniagaan
Median $259K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
Median $86K
Arkitek Penyelesaian
Median $156K
Akauntan
$45.2K
Pengurus Operasi Perniagaan
$227K
Penganalisis Data
$86.3K
Saintis Data
$112K
Pengurus Kemudahan
$206K
Penganalisis Kewangan
$128K
Pereka Grafik
$106K
Sumber Manusia
$88.9K
Undang-undang
$295K
Operasi Pemasaran
$45.5K
Jurutera Bahan
$161K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$69.6K
Pengurus Produk
$72.8K
Pengurus Akaun Teknikal
$203K
Pengurus Program Teknikal
$207K
Kapitalis Teroka
$2.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

0%

THN 3

100%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Texas Instruments, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 2nd-THN (0.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 3rd-THN (0.00% tahunan)

  • 100% diperoleh dalam 4th-THN (100.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Texas Instruments ialah Undang-undang at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $295,470. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Texas Instruments ialah $124,324.

Syarikat Berkaitan

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

