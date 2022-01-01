Intel Gaji

Gaji Intel berkisar dari $36,403 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $818,056 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Intel. Dikemas kini terakhir: 10/21/2025
Jurutera Pembelajaran Mesin
Jurutera Perisian Backend
Jurutera Perisian Full-Stack
Jurutera Rangkaian
Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)
Jurutera Data
Jurutera Perisian Pengeluaran
Jurutera Perisian Keselamatan
Jurutera DevOps
Jurutera Kebolehpercayaan Laman
Jurutera Kripto
Jurutera Sistem
Jurutera Perisian Permainan Video
Saintis Penyelidikan
Penyelidik AI
Jurutera AI
Embedded Systems Software Engineer
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Intel, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Intel, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.