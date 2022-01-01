Direktori Syarikat
Intel
Intel Gaji

Gaji Intel berkisar dari $36,403 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $818,056 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Intel. Dikemas kini terakhir: 10/21/2025

Jurutera Perisian
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Kripto

Jurutera Sistem

Jurutera Perisian Permainan Video

Saintis Penyelidikan

Penyelidik AI

Jurutera AI

Embedded Systems Software Engineer

Jurutera Perkakasan
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Pengurus Produk
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Saintis Data
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Pengurus Program Teknikal
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Pengurus Projek Teknikal

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Jurutera Mekanikal
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arkitek Penyelesaian
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Pemasaran
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Pengurus Pemasaran Produk

Pereka Produk
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Penganalisis Kewangan
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Pengurus Program
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Jurutera Kimia
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Jurutera Elektrik
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Penganalisis Perniagaan
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Sumber Manusia
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Jurutera Bahan
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Jualan
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Pengurus Jualan Lapangan

Pengurus Akaun

Pembangunan Perniagaan
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operasi Perniagaan
Median $151K
Pengurus Operasi Perniagaan
Median $201K
Pengurus Sains Data
Median $262K
Jurutera Optik
Median $239K
Pengurus Reka Bentuk Produk
Median $290K
Pengurus Projek
Median $57.8K
Akauntan
Median $137K

Technical Accountant

Pembantu Pentadbiran
Median $95.2K
Pereka Grafik
Median $235K
Jurutera Jualan
Median $201K
Undang-undang
Median $300K
Ketua Kakitangan
$220K
Jurutera Awam
$231K

Construction Engineer

Jurutera Kawalan
$230K
Khidmat Pelanggan
$103K
Penganalisis Data
$71.7K
Pengurus Kemudahan
$118K
Pereka Fesyen
$76.4K
Pereka Industri
$156K
Perunding Pengurusan
$120K
Jurutera MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Perekrut
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Penulis Teknikal
$44.2K
Penyelidik UX
$37.7K
Kapitalis Ventura
$166K
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Intel, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Intel, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Intel ialah Jurutera Perisian at the Fellow level dengan jumlah pampasan tahunan $818,056. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Intel ialah $188,939.

