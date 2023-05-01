Direktori Syarikat
GovTech Gaji

Gaji GovTech berkisar dari $8,514 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $163,213 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas GovTech. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $95.1K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Pengurus Produk
Median $105K
Saintis Data
Median $100K

Pereka Produk
Median $73.2K

Pereka UX

Penganalisis Perniagaan
Median $76.9K
Pengurus Projek
Median $110K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $163K
Penganalisis Data
$8.5K
Sumber Manusia
$82.1K
Pengurus Program
$117K
Penganalisis Keselamatan Siber
$69.6K
Arkitek Penyelesaian
$103K

Arkitek Data

Pengurus Program Teknikal
$74.6K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di GovTech ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $163,213. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GovTech ialah $95,115.

