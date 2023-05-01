GovTech Gaji

Gaji GovTech berkisar dari $8,514 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $163,213 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas GovTech . Dikemas kini terakhir: 9/8/2025