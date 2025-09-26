Direktori Syarikat
GovTech
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

GovTech Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Singapore di GovTech berjumlah SGD 215K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan GovTech. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Jumlah setahun
SGD 215K
Tahap
J
Asas
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di GovTech?

SGD 211K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan SGD 39.5K+ (kadang kala SGD 395K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Kejuruteraan Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di GovTech in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 263,686. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GovTech untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Singapore ialah SGD 234,690.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk GovTech

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • SoFi
  • Netflix
  • Lyft
  • Intuit
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain