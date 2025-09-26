Direktori Syarikat
GovTech Pengurus Produk Gaji

Pakej pampasan Pengurus Produk median in Singapore di GovTech berjumlah SGD 138K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan GovTech. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Jumlah setahun
SGD 138K
Tahap
L2
Asas
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 25.9K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di GovTech?

SGD 211K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di GovTech in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 298,803. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di GovTech untuk peranan Pengurus Produk in Singapore ialah SGD 149,876.

