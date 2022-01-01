Direktori Syarikat
Comerica
Comerica Gaji

Julat gaji Comerica adalah dari $75,000 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $232,560 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Comerica. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Penganalisis Kewangan
Median $88.8K
Jurutera Perisian
Median $140K
Penganalisis Perniagaan
Median $75K

Saintis Data
$109K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$167K
Pengurus Produk
$233K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$219K
Arkitek Penyelesaian
$164K
Penaja Insurans
$77.6K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Comerica ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $232,560. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Comerica ialah $140,000.

Sumber Lain