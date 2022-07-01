Direktori Syarikat
Capital Rx Gaji

Julat gaji Capital Rx adalah dari $122,640 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $150,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Capital Rx. Terakhir dikemas kini: 8/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $150K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
$131K
Pereka Produk
$123K

Pengurus Produk
$136K
Jualan
$146K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Capital Rx ialah Jurutera Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $150,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Capital Rx ialah $135,675.

