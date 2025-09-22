Direktori Syarikat
Canadian National Railway
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Canadian National Railway Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Canada di Canadian National Railway berjumlah CA$113K seyear. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
Canadian National Railway
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Jumlah setahun
CA$113K
Tahap
hidden
Asas
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di Canadian National Railway?

CA$226K

Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Canadian National Railway in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$123,408. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Canadian National Railway untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$113,487.

