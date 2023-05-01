Direktori Syarikat
Broad Institute Gaji

Julat gaji Broad Institute adalah dari $102,485 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $185,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Broad Institute. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $145K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $120K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $185K

Pengurus Produk
Median $160K
Pereka Produk
$114K
Pengurus Projek
$102K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Broad Institute ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $185,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Broad Institute ialah $132,500.

