Pampasan Pengurus Program Teknikal in United States di Aurora berkisar dari $229K seyear untuk P5 hingga $336K seyear untuk P7. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $296K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Aurora. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Aurora, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
