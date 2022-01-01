Direktori Syarikat
Snowflake Gaji

Gaji Snowflake berkisar dari $37,476 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $979,200 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Snowflake. Dikemas kini terakhir: 11/17/2025

Jurutera Perisian
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jualan
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Wakil Pembangunan Jualan

Eksekutif Akaun

Arkitek Penyelesaian
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Arkitek Data

Arkitek Keselamatan Awan

Pengurus Produk
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
M3 $616K
M4 $769K
Jurutera Jualan
IC3 $303K
IC4 $297K
Pengurus Program Teknikal
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Saintis Data
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Pereka Produk
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Pereka UX

Penganalisis Kewangan
Median $118K
Sumber Manusia
Median $185K
Perekrut
Median $170K

Pencari

Akauntan
Median $226K

Akauntan Teknikal

Penganalisis Perniagaan
Median $155K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
Median $256K
Undang-undang
Median $210K
Pengurus Projek
Median $300K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $105K
Pengurus Program
Median $240K
Operasi Perniagaan
$370K
Pengurus Operasi Perniagaan
$784K
Pembangunan Perniagaan
$289K
Perkhidmatan Pelanggan
$37.5K
Penganalisis Data
$210K
Pengurus Sains Data
$979K
Pereka Grafik
$623K
Pemasaran
$174K
Operasi Pemasaran
$121K
Operasi Pekerja
$194K
Operasi Hasil
$480K
Pengurus Akaun Teknikal
$134K
Penulis Teknikal
$303K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snowflake, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snowflake, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snowflake, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Snowflake ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $979,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Snowflake ialah $290,692.

Sumber Lain