Interactive Brokers Gaji

Gaji Interactive Brokers berkisar dari $11,558 dalam jumlah pampasan setahun untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $400,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Interactive Brokers. Dikemas kini terakhir: 11/25/2025

Jurutera Perisian
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Keselamatan Siber
Median $280K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Operasi Perniagaan
$109K
Penganalisis Data
$116K
Saintis Data
$132K
Sumber Manusia
$85.4K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$11.6K
Undang-undang
$106K
Pemasaran
$106K
Pereka Produk
$174K
Pengurus Produk
$99.5K
Pengurus Projek
$189K
Jadual Vesting

10%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

15%

THN 5

15%

THN 6

15%

THN 7

Jenis Saham
RSU

Di Interactive Brokers, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 7 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 5th-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 6th-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 7th-THN (15.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Interactive Brokers ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $400,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Interactive Brokers ialah $160,026.

