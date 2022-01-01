Gaji Interactive Brokers berkisar dari $11,558 dalam jumlah pampasan setahun untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $400,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Interactive Brokers. Dikemas kini terakhir: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.
10%
THN 1
15%
THN 2
15%
THN 3
15%
THN 4
15%
THN 5
15%
THN 6
15%
THN 7
Di Interactive Brokers, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 7 tahun:
10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 5th-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 6th-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 7th-THN (15.00% tahunan)
Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.