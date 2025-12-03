Direktori Syarikat
Ansys
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Ansys Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di Ansys berkisar dari $98.7K seyear untuk P1 hingga $150K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $136K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
Software Engineer 2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
Lead Software Engineer
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Lihat 4 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Saintis Penyelidikan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ansys in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $167,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $136,000.

