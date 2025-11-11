Direktori Syarikat
Ansys
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Pengeluaran

Ansys Jurutera Perisian Pengeluaran Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Pengeluaran in United States di Ansys berkisar dari $124K seyear untuk P2 hingga $139K seyear untuk P3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $150K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Purata Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 4 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Pengeluaran di Ansys in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $186,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk peranan Jurutera Perisian Pengeluaran in United States ialah $144,545.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Ansys

Syarikat Berkaitan

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain