Pampasan Jurutera Perisian Pengeluaran in United States di Ansys berkisar dari $124K seyear untuk P2 hingga $139K seyear untuk P3. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $150K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 11/11/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)