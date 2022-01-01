Direktori Syarikat
Ansys
Ansys Gaji

Julat gaji Ansys adalah dari $22,287 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $190,000 untuk Jurutera Perkakasan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ansys. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Jurutera Perisian
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Jurutera Mekanikal
P2 $110K
P3 $164K
Jurutera Perkakasan
Median $190K

Perkhidmatan Pelanggan
$63.4K
Jurutera Elektrik
$174K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$131K
Pemasaran
$124K
Operasi Pemasaran
$113K
Jurutera Optik
$62.3K
Pengurus Produk
$131K
Pengurus Projek
$179K
Pengambilan Pekerja
$107K
Jualan
$133K
Jurutera Jualan
$39.3K
Pengurus Program Teknikal
$123K
Penulis Teknikal
$87.1K
Jadual Pemberian

33%

TAHUN 1

33%

TAHUN 2

33%

TAHUN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 3 tahun:

  • 33% diberikan dalam 1st-TAHUN (33.00% tahunan)

  • 33% diberikan dalam 2nd-TAHUN (33.00% tahunan)

  • 33% diberikan dalam 3rd-TAHUN (33.00% tahunan)

Soalan Lazim

Le rôle le mieux payé signalé chez Ansys est Jurutera Perkakasan avec une rémunération totale annuelle de $190,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Ansys est de $111,360.

