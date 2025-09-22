Direktori Syarikat
Alloy Arkitek Penyelesaian Gaji

Purata jumlah pampasan Arkitek Penyelesaian in United States di Alloy berkisar dari $100K hingga $142K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alloy. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$113K - $129K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$100K$113K$129K$142K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Alloy, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

10 years post-termination exercise window.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Alloy in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $142,279. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alloy untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United States ialah $100,077.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Alloy

