Fidelity Investments Gaji

Gaji Fidelity Investments berkisar dari $7,960 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $446,667 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fidelity Investments. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Jurutera Perisian
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Jurutera Perisian Mudah Alih

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Kripto

Jurutera Sistem

Saintis Data
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Pengurus Produk
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Penganalisis Perniagaan
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Arkitek Penyelesaian
L6 $166K
L7 $233K

Arkitek Data

Arkitek Awan

Cloud Security Architect

Penganalisis Kewangan
L3 $69.6K
L6 $138K
Khidmat Pelanggan
Median $60K
Pereka Produk
L4 $105K
L5 $140K

Pereka UX

Penganalisis Data
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Perunding Pengurusan
Median $160K
Pengurus Projek
Median $163K
Pengurus Sains Data
Median $250K
Pemasaran
Median $155K
Pengurus Program
Median $192K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $138K
Jualan
Median $96K
Penyelidik UX
Median $240K
Aktuari
Median $135K
Pengurus Program Teknikal
Median $98K
Kapitalis Ventura
Median $185K

Prinsipal

Akauntan
$102K

Akauntan Teknikal

Pembantu Pentadbiran
$60.2K
Operasi Perniagaan
$69.2K
Jurutera Elektrik
$398K
Sumber Manusia
$8K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$234K
Perekrut
$70.4K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fidelity Investments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Fidelity Investments ialah Jurutera Perisian at the L9|VP Software Engineering level dengan jumlah pampasan tahunan $446,667. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fidelity Investments ialah $157,072.

Sumber Lain